Сколько стоит оформить ипотеку в Казахстане: названа минимальная сумма

Покупка квартиры в ипотеку требует не только первоначального взноса. Помимо него заемщикам необходимо заранее подготовить еще около 280–300 тысяч тенге на обязательные расходы, подсчитали эксперты. Самыми крупными статьями затрат станут оценка недвижимости, страхование залогового имущества, нотариальное оформление сделки и регистрация права собственности. Оценка квартиры на вторичном рынке обойдется в среднем в 40 тысяч тенге, а частного дома — около 50 тысяч тенге.

Льготное нотариальное оформление договора купли-продажи для ипотечных сделок стоит 4 МРП (17 300 тенге). Столько же придется заплатить за удостоверение договора залога. Если банк потребует поручителя, оформление соответствующего договора обойдется еще в 1,5 МРП (6487 тенге). Отдельной статьей расходов станет страхование залогового жилья. Стоимость полиса обычно составляет 0,3–1% от цены недвижимости.

Например, для квартиры стоимостью 30 млн тенге страховка обойдется примерно в 200 тысяч тенге. Кроме того, покупателям рекомендуют оставить финансовый резерв как минимум на один ежемесячный платеж по ипотеке, а лучше — на два-три. После покупки квартиры также нередко возникают дополнительные расходы на переезд, ремонт, мебель и бытовую технику. Если недвижимость помогает подобрать риелтор, к бюджету стоит добавить еще около 500 тысяч тенге на его услуги.