Отдых на Иссык-Куле в 2025 году остаётся одним из самых популярных направлений для казахстанцев, особенно в летние месяцы. Это озеро притягивает туристов своей чистой водой, мягким климатом, живописными горами и сравнительно доступными ценами. Стоимость поездки может варьироваться в зависимости от уровня комфорта, сезона, продолжительности отдыха и выбранного способа передвижения. В обзоре El.kz рассказали сколько стоит отдохнуть на Иссык-Куле.

Цены на проживание: от частного сектора до VIP-отелей

Цены на проживание сильно различаются. В частном секторе можно снять комнату без питания от 8–10 долларов в сутки, что составляет около 3–4 тысяч тенге. Если добавить питание и немного удобств, сумма вырастет до 10–12 тысяч тенге в сутки. Пансионаты среднего уровня с трехразовым питанием обойдутся в среднем от 16 до 35 тысяч тенге в сутки с человека. В премиум-отелях или VIP-коттеджах цены начинаются от 45 тысяч тенге за номер и могут достигать 100–150 тысяч тенге и выше, особенно в июле и августе. Туристические агентства предлагают недельные путевки с проживанием и питанием от 160 тысяч тенге, не включая транспорт.

Как добраться до Иссык-Куля и сколько это стоит

Что касается дороги, то самым доступным способом добраться до Иссык-Куля остаётся автобус. В 2025 году стоимость билета туда и обратно составляет примерно 21–23 тысячи тенге для взрослого. Пенсионерам и детям проезд обходится немного дешевле — около 19 тысяч тенге. Также можно доехать на самолёте до Бишкека, а затем на такси или трансфере до озера. В этом случае дорога в одну сторону может стоить 23–33 тысячи тенге.

Когда лучше ехать и как сэкономить

Пляжный сезон на Иссык-Куле начинается в мае и длится до середины октября. Самые высокие цены наблюдаются в июле и августе, когда поток туристов особенно велик. Те, кто хочет сэкономить, выбирают май, июнь или сентябрь — в это время меньше людей, а цены на жильё снижаются на 20–30 процентов. Также можно существенно сократить расходы, если готовить еду самостоятельно или питаться в местных столовых, где цены демократичнее, чем в пансионатах и ресторанах.

Дополнительные расходы: экскурсии, лечение и развлечения

Дополнительные траты включают экскурсии, лечебные процедуры, аренду пляжного инвентаря или лодок. Однодневная экскурсия, например, в ущелье Джеты-Огуз, Каракол или к горячим источникам, стоит около 7–10 тысяч тенге с человека. Лечение в санаториях и грязевых курортах оплачивается отдельно, если не входит в стоимость проживания, и стоит в среднем 3–5 тысяч тенге в день.

Итоговая стоимость отдыха

Таким образом, отдых на Иссык-Куле для казахстанцев в 2025 году может стоить от 70–80 тысяч тенге за неделю для самого бюджетного варианта с проживанием в частном доме и автобусным проездом, до 250–500 тысяч тенге и выше при выборе комфортных пансионатов или отелей с авиаперелётом и экскурсиями. Всё зависит от личных предпочтений, уровня комфорта и готовности планировать отпуск заранее.