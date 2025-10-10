В сентябре 2025 года на рынке недвижимости Казахстана было зафиксировано 41 313 сделок купли-продажи жилья, что лишь незначительно уступает августовскому показателю, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Из этого числа более 32 тысяч пришлись на квартиры в многоквартирных домах, и около 8,6 тысяч — на индивидуальные дома. Несмотря на общее снижение активности на 0,2%, спрос остаётся высоким. Лидерами по количеству сделок традиционно стали Алматы, Астана и Карагандинская область, в то время как наименьшее число сделок было зарегистрировано в области Ұлытау.

Отдельного внимания заслуживают регионы, где в сентябре наблюдался резкий рост активности. Так, в Кызылординской области количество сделок выросло на 20,2%, в Атырауской — на 12,6%, а в Туркестанской — на 9,9%. В то же время снижение числа сделок наблюдалось в Шымкенте, Алматы и Жетысу. В годовом выражении общий рост составил 4,5%, а по итогам девяти месяцев — 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметный прирост зафиксирован в Астане — сразу на 30,1% по сравнению с сентябрём 2024 года.

Что касается цен, то на первичном рынке жилья рост за год составил 12,8%, на вторичном — 10,3%, а арендная плата за благоустроенное жильё выросла в среднем на 9,9%. При этом рекордный скачок цен на новостройки отмечен в Павлодаре, где жильё подорожало на 26,4%, а также в Кызылорде, Шымкенте и Астане. На вторичном рынке лидерами роста стали Актобе, Павлодар и Алматы. Аренда жилья особенно подорожала в Актобе — сразу на 40,7%, что делает город лидером по темпам роста в этом сегменте, за ним следуют Жезказган и Астана.

За месяц (с августа по сентябрь 2025 года) цены на новостройки выросли на 2,1%, на вторичное жильё — на 1,5%, а арендная плата — на 2,8%. Несмотря на небольшое снижение количества сделок, общий тренд демонстрирует стабильность спроса и продолжающийся рост цен, что может свидетельствовать о сохраняющемся интересе к недвижимости как со стороны покупателей, так и инвесторов.