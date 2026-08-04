Сколько стоят доллар, евро и рубль 4 августа в Казахстане

Обменные пункты Астаны, Алматы и Шымкента обновили курсы иностранных валют на 4 августа, передает BAQ.KZ со ссылкой на данные Kurs.kz.

В обменниках Астаны доллар покупают в среднем по 469,01 тенге, а продают по 475,97 тенге. Евро можно сдать по 538,00 тенге, приобрести – по 547,97 тенге. Российский рубль покупают по 5,53 тенге, продают – по 5,73 тенге.

В Алматы средний курс покупки доллара составляет 472,75 тенге, продажи – 474,47 тенге. Евро обменивают по курсу 541,64–546,80 тенге. Рубль торгуется в диапазоне 5,60–5,74 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают по 473,13 тенге, продают по 475,15 тенге. Евро можно обменять по курсу 541,43–546,57 тенге. Российский рубль покупают по 5,65 тенге, продают – по 5,71 тенге.

По данным Национального банка, официальный курс на 4 августа составляет 475,38 тенге за доллар, 547,73 тенге за евро и 5,93 тенге за российский рубль.

Напомним, по итогам дневных торгов 3 августа средневзвешенный курс доллара вырос на 1,57 тенге, достигнув отметки 475,38 тенге.