Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют к тенге на 6 августа, передает BAQ.KZ.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) официальный курс доллара США установлен на уровне 469,85 тенге.

Курс основных иностранных валют выглядит следующим образом:

доллар США – 469,85 тенге;

США – 469,85 тенге; евро – 542,16 тенге;

– 542,16 тенге; российский рубль – 5,78 тенге;

– 5,78 тенге; китайский юань – 69,61 тенге;

– 69,61 тенге; британский фунт – 632,56 тенге;

– 632,56 тенге; швейцарский франк – 580,42 тенге;

– 580,42 тенге; японская иена – 2,98 тенге.

Золото продолжает дорожать

На мировом рынке драгоценных металлов цены продолжают расти. Стоимость декабрьского фьючерса на золото достигла 4 323,79 доллара за тройскую унцию, увеличившись почти на 3,8% за сутки.

Также подорожало серебро. Сентябрьский фьючерс вырос на 3,78% – до 62,5 доллара за унцию.

Что происходит с криптовалютами

По данным CoinMarketCap, биткоин торговался на уровне 64 650,09 доллара, прибавив 0,59% за последние сутки. Рыночная капитализация крупнейшей криптовалюты составляет около 1,29 трлн долларов.

Ethereum также показал рост. Стоимость второй по капитализации криптовалюты достигла 1 919,57 доллара, увеличившись на 2,23%. Ее капитализация оценивается в 231,52 млрд долларов.

Общая капитализация мирового рынка криптовалют составляет 2,21 трлн долларов.