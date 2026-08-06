Сколько стоят доллар, евро, золото и биткоин на 6 августа

6 Августа 2026, 09:35
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Baq.kz 6 Августа 2026, 09:35
6 Августа 2026, 09:35
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Фото: Baq.kz

Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют к тенге на 6 августа, передает BAQ.KZ.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) официальный курс доллара США установлен на уровне 469,85 тенге.

Курс основных иностранных валют выглядит следующим образом:

  • доллар США – 469,85 тенге;
  • евро – 542,16 тенге;
  • российский рубль – 5,78 тенге;
  • китайский юань – 69,61 тенге;
  • британский фунт – 632,56 тенге;
  • швейцарский франк – 580,42 тенге;
  • японская иена – 2,98 тенге.

Золото продолжает дорожать

На мировом рынке драгоценных металлов цены продолжают расти. Стоимость декабрьского фьючерса на золото достигла 4 323,79 доллара за тройскую унцию, увеличившись почти на 3,8% за сутки.

Также подорожало серебро. Сентябрьский фьючерс вырос на 3,78% – до 62,5 доллара за унцию.

Что происходит с криптовалютами

По данным CoinMarketCap, биткоин торговался на уровне 64 650,09 доллара, прибавив 0,59% за последние сутки. Рыночная капитализация крупнейшей криптовалюты составляет около 1,29 трлн долларов.

Ethereum также показал рост. Стоимость второй по капитализации криптовалюты достигла 1 919,57 доллара, увеличившись на 2,23%. Ее капитализация оценивается в 231,52 млрд долларов.

Общая капитализация мирового рынка криптовалют составляет 2,21 трлн долларов.

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