Сколько стоят доллар, евро, золото и биткоин на 6 августа
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют к тенге на 6 августа, передает BAQ.KZ.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) официальный курс доллара США установлен на уровне 469,85 тенге.
Курс основных иностранных валют выглядит следующим образом:
- доллар США – 469,85 тенге;
- евро – 542,16 тенге;
- российский рубль – 5,78 тенге;
- китайский юань – 69,61 тенге;
- британский фунт – 632,56 тенге;
- швейцарский франк – 580,42 тенге;
- японская иена – 2,98 тенге.
Золото продолжает дорожать
На мировом рынке драгоценных металлов цены продолжают расти. Стоимость декабрьского фьючерса на золото достигла 4 323,79 доллара за тройскую унцию, увеличившись почти на 3,8% за сутки.
Также подорожало серебро. Сентябрьский фьючерс вырос на 3,78% – до 62,5 доллара за унцию.
Что происходит с криптовалютами
По данным CoinMarketCap, биткоин торговался на уровне 64 650,09 доллара, прибавив 0,59% за последние сутки. Рыночная капитализация крупнейшей криптовалюты составляет около 1,29 трлн долларов.
Ethereum также показал рост. Стоимость второй по капитализации криптовалюты достигла 1 919,57 доллара, увеличившись на 2,23%. Ее капитализация оценивается в 231,52 млрд долларов.
Общая капитализация мирового рынка криптовалют составляет 2,21 трлн долларов.
Самое читаемое
- Казахстан стал главным покупателем российского шоколада
- В 100 дворах Семея отремонтируют внутридворовые дороги
- Месси пожертвовал 80 тысяч евро на восстановление пострадавшего от пожара района Мадрида
- Стихия ударила по Восточному Казахстану: часть региона осталась без света
- Дастан Сатпаев едва не забил «Ювентусу» в составе «Челси»