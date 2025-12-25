На начало 2025–2026 учебного года в Казахстане функционировало 116 высших учебных заведений, в которых обучаются 678,1 тыс. студентов. Более половины из них — 52,5% — составляют женщины, передает BAQ.KZ.

По данным Бюро нацстатистики, наибольшей популярностью среди поступивших в этом учебном году пользуются педагогические специальности — их выбрали 25,4% первокурсников. На втором месте — инженерные, обрабатывающие и строительные направления с долей 16,3%. Третью позицию занимают специальности в сфере бизнеса, управления и права — 14,1%.

Также значительная часть студентов выбрала направления в области информационно-коммуникационных технологий — 11,3% от общего числа поступивших.

По возрастному составу основная доля студентов — 69,5% — приходится на молодежь в возрасте от 17 до 20 лет. Вместе с тем в системе высшего образования числятся 25 обучающихся в возрасте 15 лет, а также 11 822 студента старше 40 лет.

Большинство студентов получают образование на казахском языке — 65,6%. На русском языке обучаются 24,8% студентов, еще 9,6% — на иностранных языках.

Отмечается, что в текущем учебном году Казахстан в качестве страны для получения высшего образования чаще всего выбирали граждане Туркменистана, Узбекистана, Китая, Индии и России.