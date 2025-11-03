Тема благотворительности продолжает вызывать интерес в обществе, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

В середине октября сообщалось, что казахстанцы в среднем направляют на помощь другим около 1,2% своих доходов. Однако не менее важно понять, сколько средств выделяют на добрые дела самые состоятельные жители страны.

Согласно обновлённому рейтингу Forbes.kz, первое место среди богатейших граждан Казахстана занимает Булат Утемуратов — предприниматель, чья благотворительная деятельность насчитывает более десяти лет. Его одноимённый фонд в 2024 году направил на социальные и благотворительные проекты 51,9 млрд тенге — в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Среди ключевых инициатив — программа "Аутизм. Мир для всех", объединяющая 13 центров помощи детям с аутизмом по всей стране. Кроме того, фонд активно участвовал в строительстве пассажирского терминала аэропорта Кызылорды, школы в Есике, помогал пострадавшим от паводков и обеспечивал жильём малоимущие семьи.

На втором месте в списке Forbes — Вячеслав Ким, который развивает собственный благотворительный фонд ANSA. Только за прошлый год благодаря его поддержке помощь получили около двух тысяч человек, а общие расходы фонда превысили 20 млрд тенге. Средства пошли на строительство жилья и детского сада для пострадавших от паводков в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. Совместно с Esen Foundation был запущен проект Baquatty Audan, направленный на улучшение доступа сельских жителей к медицине и образованию. В рамках образовательных инициатив ANSA поддерживает Сельскую педагогическую академию и Центр дополнительного образования 5 Sandyq, а также способствует профессиональной подготовке врачей.

Отдельное внимание фонд уделяет развитию спорта и инклюзии. В текущем году ANSA стал импакт-партнёром хоккейного клуба "Барыс", поддерживает детско-юношеский хоккей и параолимпийскую дисциплину бочча. С 2025 года фонд является официальным партнёром Федерации бочча Казахстана и помогает готовить национальную сборную.

Пятёрка самых богатых казахстанцев объединена не только уровнем состояния, но и активной благотворительной позицией. У каждого из них — собственный фонд, ведущий прозрачную финансовую деятельность и публикующий отчёты о расходах. Такой подход поддерживает и президент Касым-Жомарт Токаев, который неоднократно призывал бизнес к открытости и системности в меценатстве.

В число ведущих благотворителей входят также Нурлан Смагулов, Тимур Турлов и Тимур Кулибаев. Фонд семьи Кулибаевых Halyk реализует программы поддержки малоимущих, помогает школам и детским садам, предоставляет гранты талантливой молодёжи. Тимур Турлов известен как покровитель шахмат — он поддерживает Федерацию шахмат Казахстана, развивает детский футбол и финансирует экологические инициативы.

Среди предпринимателей, замыкающих десятку самых богатых, — Владимир Ким, Айдын Рахимбаев, Шухрат Ибрагимов, Андрей Лаврентьев и Кенес Ракишев. Все они также участвуют в социальных проектах, хотя информация о масштабах их благотворительных расходов доступна не всегда. Многие из них поддерживают инициативы крупных фондов, в частности общественный фонд "Ана Үйі", занимающийся профилактикой социального сиротства. Благодаря этой организации сотни матерей по всей стране смогли сохранить семьи и не отказаться от своих детей.

Благотворительность в Казахстане постепенно становится частью общественной культуры. Государство активно стимулирует развитие этой сферы: с 2023 года проводится конкурс, отмечающий вклад меценатов, а почётное звание "Благотворитель года" уже получили 164 гражданина. По данным Министерства культуры и информации, в стране действуют около 1,3 тысячи благотворительных организаций, а в рамках проекта "Марафон добрых дел" в этом году реализовано более 2,5 тысячи инициатив. Общее число волонтёров превысило 275 тысяч человек, среди которых немало людей старше 55 лет.

Так постепенно формируется новая культура социальной ответственности, где благотворительность становится не только актом доброй воли, но и важной частью устойчивого развития общества.