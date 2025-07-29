В Казахстане 80 932 ветерана получают ежемесячные пособия. Такие данные озвучило Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

По состоянию на 1 июля 2025 года, в Казахстане проживает 80 932 ветерана, распределённые следующим образом:

96 участников Великой Отечественной войны (ВОВ);

16 630 человек, приравненных к ветеранам ВОВ по льготам;

26 580 ветеранов боевых действий на территории других государств;

37 626 тружеников тыла в годы ВОВ.

С начала 2025 года эти категории граждан получили специальное государственное пособие на общую сумму 8,5 млрд тенге. В текущем году на выплаты предусмотрено 17 млрд тенге.

Происходит ежемесячное начисление по республиканскому бюджету, независимо от других соцвыплат, в размере:

Ветераны ВОВ – 16 МРП, или 62 912 тенге;

Приравненные к ветеранам ВОВ:

с инвалидностью вследствие военных травм – 7,55 МРП (29 687 тенге);

без инвалидности – 6,19 МРП (24 339 тенге);

Ветераны боевых действий за пределами РК:

участники в Афганистане – 6,19 МРП (24 339 тенге);

миротворцы или служащие в зонах СНГ (Ирак, Карабах и др.) — 4,8 МРП (18 874 тенге);

Труженики тыла – 2,13 МРП (8 376 тенге).

Эти выплаты — часть государственной мер поддержки ветеранов и стремления сохранить социальную справедливость в отношении старшего поколения.