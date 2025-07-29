Сколько ветеранов живёт в Казахстане: цифры и выплаты на 1 июля 2025 года
Сколько и кто получил в 2025 году?
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане 80 932 ветерана получают ежемесячные пособия. Такие данные озвучило Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
По состоянию на 1 июля 2025 года, в Казахстане проживает 80 932 ветерана, распределённые следующим образом:
- 96 участников Великой Отечественной войны (ВОВ);
- 16 630 человек, приравненных к ветеранам ВОВ по льготам;
- 26 580 ветеранов боевых действий на территории других государств;
- 37 626 тружеников тыла в годы ВОВ.
С начала 2025 года эти категории граждан получили специальное государственное пособие на общую сумму 8,5 млрд тенге. В текущем году на выплаты предусмотрено 17 млрд тенге.
Происходит ежемесячное начисление по республиканскому бюджету, независимо от других соцвыплат, в размере:
- Ветераны ВОВ – 16 МРП, или 62 912 тенге;
Приравненные к ветеранам ВОВ:
- с инвалидностью вследствие военных травм – 7,55 МРП (29 687 тенге);
- без инвалидности – 6,19 МРП (24 339 тенге);
Ветераны боевых действий за пределами РК:
- участники в Афганистане – 6,19 МРП (24 339 тенге);
- миротворцы или служащие в зонах СНГ (Ирак, Карабах и др.) — 4,8 МРП (18 874 тенге);
- Труженики тыла – 2,13 МРП (8 376 тенге).
Эти выплаты — часть государственной мер поддержки ветеранов и стремления сохранить социальную справедливость в отношении старшего поколения.
Самое читаемое
- Акимат СКО озвучил список школ, которые закроют в 2025 году
- Жена бойца UFC Шавката Рахмонова попала в ДТП, есть погибшие
- Почему трясет Казахстан: сейсмолог назвал возможные причины землетрясения в ВКО
- Горячее масло пролили на спину сотрудницы в ресторане Shaurma Food
- Медики сообщили о состоянии жены и сына Шавката Рахмонова после ДТП