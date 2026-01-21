В вегетационный период 2025 года из Кыргызстана в Казахстан поступило около 590 млн кубометров воды. Об этом сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Нурлан Алдамжаров на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает BAQ.KZ.

По его словам, в прошлом году в рамках работы Шу-Таласской водохозяйственной комиссии, в которую входят Казахстан и Кыргызстан, состоялись два заседания. На апрельской встрече стороны утвердили график подачи воды, что позволило обеспечить стабильное прохождение вегетационного периода.

"Всего за 2025 год по рекам Шу и Талас поступило 2 млрд 473 млн кубометров воды. Из них по реке Шу — 1 млрд 733 млн кубометров, по реке Талас — 740 млн кубометров. В вегетационный период по реке Шу поступило 160 млн кубометров воды, по реке Талас — 427,5 млн кубометров. Подача воды осуществлялась в соответствии с согласованными параметрами и полностью покрыла потребности фермеров Жамбылской области", — отметил Алдамжаров.

Он также добавил, что параллельно продолжается работа по совершенствованию договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном в сфере водных ресурсов.