Сколько американских военных пострадали в операции против Ирана
Погибли 13 американских военных.
4 Апреля 2026, 08:35
4 Апреля 2026, 08:354 Апреля 2026, 08:35
Фото: Kacper Pempel / Reuters
С начала военной операции США против Ирана под названием «Эпическая ярость» ранения получили 365 американских военнослужащих, передает BAQ.kz со ссылкой на ТАСС.
Среди пострадавших 247 солдат сухопутных войск, 63 моряка ВМС, 36 летчиков ВВС и 19 морских пехотинцев.
Ранее сообщалось, что в ходе операции погибли 13 американских военных.
