Сколько времени дают фермеру на освоение земли в Казахстане

В Казахстане фермеру после выявления факта неиспользования земельного участка дают год на устранение нарушения. После этого вопрос о принудительном изъятии земли может быть передан в суд. Об этом сообщил председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК Мурат Темиржанов, передает BAQ.KZ.
По его словам, после установления факта неиспользования участка землепользователю вручают уведомление и дают время для принятия необходимых мер.
«Если по прошествии одного года меры никакие не принимаются с его стороны, земля не вовлекается в экономический оборот, тогда материал передается в судебные органы. Земельный инспектор сам землю не забирает. В рамках действующего законодательства все процедуры проходят только в судебном порядке», – пояснил Мурат Темиржанов.
При этом землепользователь может добровольно отказаться от участка в пользу государства.
Как отметил глава комитета, если участок изымается принудительно, его бывший землепользователь в течение последующих трех лет лишается возможности участвовать в конкурсах и получать земельные участки.
«Понимая это, есть много таких фактов, когда субъект самостоятельно отказывается от земли», – добавил он.
Кроме того, в отношении неиспользуемых земель предусмотрены экономические меры. В частности, плата за пользование земельным участком или земельный налог могут быть увеличены в 10 или 20 раз.
По словам Темиржанова, такие меры делают содержание неиспользуемого участка невыгодным и стимулируют землепользователей либо использовать землю по назначению, либо добровольно вернуть ее государству.