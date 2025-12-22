Сколько выделено средств на развитие Кызылординской области?
На брифинге глава Кызылординской области Нурлыбек Налибаев рассказал о текущих и планируемых мерах поддержки городской и сельской инфраструктуры, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, в этом году на развитие региона выделено свыше 225 миллионов тенге. Эти средства направлены на улучшение инфраструктуры, поддержку школ, гостиниц и других объектов, создавая комфортные условия для жителей и туристов.
"Работы по развитию инфраструктуры и поддержке туризма продолжаются. Созданы все необходимые условия для реализации проектов, привлекаются как государственные, так и частные инвестиции. Это позволит улучшить экологическую обстановку и качество городской среды", — отметил спикер.
Усилия региональных властей, по его словам, направлены на долгосрочное улучшение условий жизни и развитие экономики, а все проекты реализуются с соблюдением современных стандартов.
