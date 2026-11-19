В декабре казахстанцев ждёт один дополнительный выходной — в честь Дня Независимости. Государственный праздник отмечается 16 декабря. В 2026 году эта дата выпадает на среду, поэтому выходным днём она будет как для тех, кто работает по пятидневной, так и по шестидневной рабочей неделе.

Переносов выходных в декабре не предусмотрено. Таким образом, казахстанцы отдохнут 16 декабря, а остальные выходные дни будут по обычному графику.