Сколько выходных ждут казахстанцев в декабре 2026 года
19 Ноября 2026, 07:54
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19 Ноября 2026, 07:5419 Ноября 2026, 07:54
56Фото: BAQ.KZ
В декабре казахстанцев ждёт один дополнительный выходной — в честь Дня Независимости. Государственный праздник отмечается 16 декабря. В 2026 году эта дата выпадает на среду, поэтому выходным днём она будет как для тех, кто работает по пятидневной, так и по шестидневной рабочей неделе.
Переносов выходных в декабре не предусмотрено. Таким образом, казахстанцы отдохнут 16 декабря, а остальные выходные дни будут по обычному графику.
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