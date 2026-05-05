Сколько выплатят ко Дню Победы: где ветеранам платят больше всего

Ко Дню Победы - 9 мая 2026 года - в регионах Казахстана предусмотрены единовременные социальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан. Корреспондент BAQ.kz сравнил официальные ответы регионов.

Согласно данным, в некоторых регионах ветеранов ВОВ уже не осталось. В тех областях, где они есть, размер выплат различается: от 1,5 млн до 5,5 млн тенге.

Самые высокие выплаты - в Актюбинской и Кызылординской областях

Наибольшая единовременная выплата предусмотрена в Актюбинской области. В регионе проживает один ветеран ВОВ, которому ко Дню Победы выплатят 1272 МРП - 5 501 400 тенге.

Аналогичная сумма предусмотрена и в Кызылординской области. Там проживает один ветеран - Тасыров Яхия Тасырулы, которому будет выплачено 5 501 400 тенге на основании решения маслихата.

Регионы с выплатами по 5 млн тенге

В ряде регионов ветеранам предусмотрены выплаты в размере 5 млн тенге:

Астана - 1 ветеран

Алматы - 15 ветеранов

Карагандинская область - 6 ветеранов

Мангистауская область - 1 ветеран

Павлодарская область - 4 ветерана

В Туркестанской области проживают три ветерана, однако суммы различаются: в Жетысайском и Сарыагашском районах — по 5 млн тенге, в Сайрамском районе — 1 млн 650 тыс. тенге.

Выплаты от 1,5 до 1,9 млн тенге

В Алматинской области проживают четыре ветерана. Им планируется выплатить по 450 МРП - 1 946 250 тенге.

В Западно-Казахстанской области - шесть ветеранов, каждому предусмотрено по 1,5 млн тенге.

В Жамбылской области три ветерана, выплаты составят не менее 1,5 млн тенге.

Регионы без ветеранов ВОВ

По официальным данным, в Атырауской, Северо-Казахстанской, Улытауской областях и в Шымкенте ветеранов ВОВ не осталось.

Однако в этих регионах предусмотрены выплаты другим категориям:

труженикам тыла

бывшим узникам концлагерей

жителям блокадного Ленинграда

вдовам погибших военнослужащих

Например, в Улытауской области труженикам тыла и узникам концлагерей выплатят по 200 тыс. тенге, супругам участников войны - по 100 тыс. тенге.

В Шымкенте предусмотрены выплаты в размере 15 МРП (64 875 тенге) для отдельных категорий.

Сколько получают труженики тыла

Размер выплат для тружеников тыла также отличается по регионам.

В Карагандинской и Павлодарской областях предусмотрено по 100 тыс. тенге, в Улытауской - 200 тыс. тенге.

В Мангистауской области - 173 тыс. тенге, в Шымкенте и Алматинской области - 64 875 тенге.

В Северо-Казахстанской области выплаты составляют 21 625 и 34 600 тенге в зависимости от категории, в Атырауской - от 50 до 100 тыс. тенге.

Есть ли ежемесячные выплаты

Ежемесячные выплаты из местных бюджетов предусмотрены не во всех регионах.

В некоторых областях ветеранам предоставляются льготы - на коммунальные услуги, санаторно-курортное лечение и проезд.

Например, в Астане ветеранам компенсируют коммунальные услуги (8 МРП ежемесячно), обеспечивают лекарствами, лечением и льготным проездом.

В Карагандинской и Кызылординской областях размер государственной ежемесячной выплаты составляет 69 200 тенге.

Где платят больше всего

Согласно официальным данным, максимальные выплаты предусмотрены:

Актюбинская область - 5 501 400 тенге

Кызылординская область - 5 501 400 тенге

Астана, Алматы, Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская области - по 5 млн тенге

Алматинская область - 1 946 250 тенге

Западно-Казахстанская и Жамбылская области - около 1,5 млн тенге

Таким образом, в 2026 году размер выплат ко Дню Победы зависит от возможностей местных бюджетов и решений маслихатов. В одних регионах ветераны получают более 5,5 млн тенге, в других — помощь направлена уже другим категориям граждан.