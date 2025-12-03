Сколько выпускников по госгранту трудоустроены по специальности
70 процентов выпускников, которые обучались по государственному гранту, трудоустроены, сообщила на пленарном заседании Мажилиса вице-министр науки и высшего образования Гульзат Кобенова, передает BAQ.KZ.
Депутат Вера Ким задала вопрос представителю ведомства.
"Каков на самом деле реальный процент выполнения обязательств по отработке государственных грантов по специальности за последние три года, без учета тех, кто, к примеру, закончил обучение по специальности "учитель истории", а трудоустроился, например, библиотекарем? Сколько выпускников уклонились от своих обязательств? Какие меры Финансовый центр принимает для усиления контроля и возврата данных средств? И как планируется привести механизм отработки в соответствие с задачей снижения регионального дефицита кадров и привлечения нашей молодежи в село?" - спросила депутат.
"По проценту отработки выпускников, если говорить на сегодняшний день, 70% выпускников, которые обучались по государственному образовательному заказу, распределены, трудоустроены и работают. Оставшиеся 30% — это лица, которые освобождены по различным объективным основаниям, предусмотренным законодательством: либо это обучение в магистратуре, либо отпуск по уходу за ребёнком и другие условия", - ответила вице-министр.
При этом она подчеркнула, что, если в процентном соотношении рассматривать тех выпускников, которые распределены и трудоустроены, — из них 80% однозначно работают. Статистические данные это подтверждают, отметила Гульзат Кобенова.
"В отношении оставшихся 20 процентов финансовый центр ведёт соответствующую работу: либо это претензионно-исковая работа, либо уже исковое производство, либо рассмотрение дел в судах. Безусловно, данную работу необходимо усиливать, и Финансовый центр в этом направлении сейчас ведёт работу по интеграции информационных систем и автоматизации процессов. На сегодняшний день информационная база Финансового центра уже интегрирована с Министерством труда и центрами занятости, где мы видим процент трудоустройства и трудоустройство по специальности, а также интегрирована с базами судов", - сказала вице-министр.
