В 2026 году большинство рабочих в Казахстане получают 180–350 тысяч тенге в месяц — уровень дохода, который покрывает базовые расходы, но почти не оставляет пространства для накоплений. При этом высокие зарплаты в строительстве и добыче ресурсов остаются уделом узкого круга специалистов, тогда как для основной массы людей труда рост доходов остаётся умеренным и неравномерным по отраслям. Сколько зарабатывают рабочие специалисты в стране, читайте в обзоре BAQ.KZ.

На крупных производственных предприятиях Казахстана занято огромное количество людей труда, и именно здесь формируется базовый уровень заработка для страны. По официальным сводкам сайта stat.gov.kz, квалифицированные станочники, слесари и операторы оборудования зарабатывают 250-350 тысяч тенге, а разнорабочие и подсобные рабочие – 180-220 тысяч.

Месячные расходы на семью из трёх человек (продукты, коммунальные услуги, транспорт) часто достигают 200-250 тысяч тенге, что оставляет на остальные потребности ограниченный остаток. Даже рост оклада на 10-15 тысяч не даёт ощутимого эффекта.

Строительство: высокие доходы - исключение

Если промышленность показывает базовый уровень дохода, то строительная отрасль демонстрирует более заметные различия. Здесь квалификация и сезонность напрямую влияют на зарплату. Опытные сварщики, крановщики и мастера могут зарабатывать 400–500 тысяч тенге, но большинство строительных рабочих остаётся на уровне 180–220 тысяч.

Летом, когда сезон строительства в разгаре, зарплата может вырасти за счёт переработок и премий, а зимой доход резко снижается. Такой разрыв внутри отрасли показывает, что высокие доходы достигаются лишь узкой группой специалистов, а для основной массы рабочих реальный финансовый рост ограничен.

Добыча ресурсов: высокая оплата, высокая цена

Следующий шаг в нашем обзоре – добывающая промышленность, где зарплаты выглядят впечатляюще на фоне средней по стране. В нефтегазовой и горнодобывающей отрасли вахтовые рабочие и узкоспециализированные операторы могут зарабатывать 500–700 тысяч тенге.

Однако высокая оплата достигается за счёт длительного отсутствия дома, жёстких условий работы и повышенного риска для здоровья. Для большинства людей труда такая работа остаётся недоступной, а статистика среднего дохода создаёт иллюзию, что высокие зарплаты характерны для всех рабочих отраслей.

Сельское хозяйство: доходы остаются скромными

Анализируя аграрный сектор, можно увидеть наибольшую уязвимость в доходах людей труда. Трактористы и механизаторы получают 200–300 тысяч тенге, скотники и рабочие ферм — 150–220 тысяч.

Здесь доходы зависят не только от квалификации, но и от сезонности, погодных условий и колебаний рынка. Даже номинальный рост зарплаты не гарантирует стабильности: в "плохой" год заработок может снизиться, а дополнительные подработки ограничены.

Что показывают реальные цифры

В 2026 году реальный доход большинства людей труда остаётся умеренным – в диапазоне 180–350 тысяч тенге, что существенно ниже официальной средней зарплаты. Высокие показатели достигаются точечно, через востребованные профессии или отрасли с высокой оплатой труда.

Сопоставление доходов с базовыми расходами показывает, что рост зарплат существует, но ощущается неравномерно.