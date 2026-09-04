В первое воскресенье сентября в Казахстане традиционно отмечается День работников нефтегазового комплекса. Накануне профессионального праздника Ranking.kz проанализировал, сколько зарабатывают специалисты, занятые в нефтяной отрасли, и насколько их доходы отличаются от средних показателей по экономике.

Данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам о среднемесячной номинальной заработной плате за первый квартал 2026 года показывают, что нефтяная отрасль уверенно занимает первое место. В январе–марте этот показатель превысил 1,8 млн тенге. В остальных видах экономической деятельности показатели были значительно ниже. Даже в одной из наиболее высокооплачиваемых сфер – финансовой и страховой деятельности – среднемесячная номинальная заработная плата лишь немного превысила 1 млн тенге.

За первые три месяца года средняя заработная плата по экономике составила 461,5 тыс. тенге. Это примерно в четыре раза меньше средней зарплаты работников нефтяной отрасли. Динамика за несколько лет также показывает, что нефтегазовый сектор стабильно опережает средние показатели с таким значительным разрывом: ранее соотношение составляло 3,6-3,9 раза. Это связано с высокой капиталоёмкостью и высокой рентабельностью отрасли.

Как изменилась зарплата нефтяников с учётом инфляции

С 2021 года рост номинальной заработной платы в сфере добычи сырой нефти и природного газа практически постоянно опережал инфляцию: индекс номинальной зарплаты был выше индекса реальной заработной платы.

Исключение наблюдалось в 2025 году. Тогда среднемесячная номинальная заработная плата в отрасли выросла всего на 7,1%. На фоне существенной инфляции её покупательная способность снизилась на 3,8%.

В январе-марте 2026 года ситуация заметно улучшилась. Зарплаты работников нефтяной отрасли существенно выросли: номинальная заработная плата увеличилась на 21,8%, а её покупательная способность – на 18,5%.

Кто сколько зарабатывает в нефтяной отрасли

Среднемесячная номинальная заработная плата по отрасли – довольно агрегированный показатель, который объединяет в одну цифру руководителей, специалистов и рядовых работников.

Согласно данным Бюро национальной статистики за 2025 год, среднемесячная номинальная заработная плата в нефтяном секторе составляла около 1,6 млн тенге.

Среди крупных профессиональных групп самые высокие зарплаты получали руководители – 2,4 млн тенге. У специалистов показатель составлял 1,9 млн тенге, у техников и других вспомогательных профессиональных работников – 1,6 млн тенге.

Служащие административной сферы также получали более 1 млн тенге – 1,5 млн тенге. Зарплата работников смежных профессий в промышленности, строительстве и на транспорте составляла 1,4 млн тенге.

К числу работников с наиболее низкими зарплатами в секторе относились неквалифицированные рабочие. Их среднемесячная заработная плата составляла 522,1 тыс. тенге.

При этом, несмотря на более низкий уровень по сравнению с другими категориями, даже эта зарплата была выше средней по экономике – 443,3 тыс. тенге.

Таким образом, внутри нефтяной отрасли разница между самой высокой и самой низкой заработной платой достигала десятикратного размера.

У кого самые высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли

Разница в заработках ещё более заметна при рассмотрении отдельных профессий.

Среди представленных профессий в нефтяном секторе по уровню среднемесячной номинальной заработной платы лидировали руководители. В прошлом году самые высокие зарплаты получали генеральные директора – 4,4 млн тенге. Это в десять раз выше средней заработной платы по экономике.

Следом шли руководители по оптимизации бизнес-процессов – 3,9 млн тенге, исполнительные директора – 3,6 млн тенге и директора нефтедобывающих промыслов – 2,9 млн тенге.

Среди инженерно-технических специалистов самые высокие зарплаты были у инженеров по поддержанию пластового давления – 2,6 млн тенге.

Начальники станций по перекачке нефти или газа и начальники буровых установок получали по 2,2 млн тенге.

Сколько зарабатывают нефтяники с самыми низкими зарплатами

Даже у специалистов с наиболее низкой заработной платой в секторе среднемесячная номинальная зарплата была выше средней по экономике.

Так, самыми низкооплачиваемыми специалистами из представленного списка были механики нефтеперекачивающих станций – они получали 508 тыс. тенге.

Заработная плата техников по добыче нефти и газа составляла 562,3 тыс. тенге, а инженеров по разработке нефтяных и газовых месторождений – 567,6 тыс. тенге.

Однако по сравнению со средней заработной платой в нефтяной отрасли показатели этих специалистов были значительно ниже.

В нефтяной отрасли высокая стабильность кадров

Более высокий уровень оплаты труда в нефтегазовом секторе по сравнению с другими отраслями экономики может быть одним из факторов, обеспечивающих стабильность занятости и низкую текучесть кадров.

По итогам прошлого года коэффициент текучести кадров в сфере добычи сырой нефти и природного газа составил всего 2,9%. Это означает, что за год рабочие места покинули лишь 2,9% от среднесписочной численности работников.

Это самый низкий показатель по сравнению с другими отраслями экономики.

В среднем по экономике коэффициент текучести кадров в прошлом году составил 22,1%. А в отдельных категориях, например в сфере HoReCa, этот показатель превышал 65%.

Численность работников в нефтегазовой отрасли сокращается

Ещё одним важным показателем кадровой ситуации является коэффициент замещения кадров. Он показывает, насколько предприятиям удаётся находить новых специалистов взамен ушедших сотрудников.

В сфере добычи нефти и газа этот показатель также заметно отличается от показателей других отраслей экономики. В 2025 году коэффициент замещения кадров составил всего 75,8%.

Это свидетельствует о сокращении численности персонала. Данные о фактическом количестве работников также подтверждают эту тенденцию. Кроме того, показатель означает, что не все ушедшие из отрасли сотрудники были заменены новыми специалистами.