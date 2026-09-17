Сколько жизней унесли ДТП с пешеходами в Алматы
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В Алматы усилили контроль за соблюдением правил дорожного движения в рамках республиканской профилактической акции «Пешеход».
По данным Департамента полиции города, с начала года в городе зарегистрировано около 2 тысяч ДТП с участием пешеходов.
Сколько ДТП произошло
По данным полиции, в результате аварий с участием пешеходов 24 человека погибли, еще более 2 тысяч получили различные травмы.
В связи с этим в Алматы усилены профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности всех участников дорожного движения.
На что обращают внимание полицейские
Сотрудники полиции контролируют соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами. Особое внимание уделяется предоставлению водителями преимущества пешеходам на переходах.
Правоохранители напоминают автомобилистам о необходимости снижать скорость и быть особенно внимательными при приближении к пешеходным переходам.
Как обучают детей безопасности
Профилактическая работа проводится и в школах Алматы. С учащимися организуют разъяснительные мероприятия, во время которых детям рассказывают о правилах безопасного поведения на дороге.
Школьникам также раздают световозвращающие элементы, которые помогают сделать пешеходов заметнее для водителей в темное время суток.
«Безопасность на дороге зависит от каждого участника движения. Водителям необходимо быть особенно внимательными при приближении к пешеходным переходам, а пешеходам – соблюдать правила и переходить дорогу только в установленных местах», – отметил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Абдинур Тасыбаев.
Профилактическая акция «Пешеход» продолжается.