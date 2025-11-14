На 80-м году жизни ушла из жизни известная казахстанская поэтесса, лауреат Государственной премии Куляш Ахметова, сообщает BAQ.KZ. Министерство культуры и информации РК выразило соболезнования родным и близким, а также всему литературному сообществу, отметив огромный вклад Ахметовой в развитие национальной поэзии. В ведомстве подчеркнули, что она была обладателем орденов "Парасат" и "Құрмет", а её творчество стало неотъемлемой частью казахской литературы.

Куляш Ахметова оставила яркое наследие — читателям хорошо известны её поэтические сборники "Ақ гүлім менің", "Сен менің бақытымсың", "Бұлақтағы жұлдыздар", "Мейірім", "Жапырақ – жаздың жүрегі".

Светлый образ поэтессы, её труд на благо нации и духовное наследие навсегда сохранятся в памяти народа. Её достойная жизнь и творчество и впредь будут служить примером для молодого поколения, — говорится в официальном некрологе.

Куляш Ахметова родилась 25 апреля 1946 года в Кыргызстане, а детские годы провела в селе Ушарал Таласского района Жамбылской области. Она окончила Жамбылское медицинское училище, а позже — КазНУ имени аль-Фараби. Начинала карьеру заведующей медпунктом, затем перешла в журналистику и работала в районных и республиканских изданиях. В конце 1970-х она занимала должность редактора поэтического отдела в издательстве "Жалын". Стихи Ахметовой были переведены на многие языки — русский, украинский, белорусский, узбекский, башкирский, кыргызский и другие.

Прощание с поэтессой пройдёт 16 ноября в Таразе.