Скончался бывший директор реакторного завода БН-350

Сегодня 2026, 10:45
Сегодня 2026, 10:45
Сегодня 2026, 10:45
53

15 февраля ушел из жизни Пугачев Геннадий Петрович – бывший директор реакторного завода БН-350, сообщает BAQ.KZ. 

Об этом сообщается на странице ТОО «МАЭК» в соцсетях. 

– За годы работы прошел путь от инженера до директора реакторного завода БН-350, который возглавлял с 2003 по 2017 год. Его профессионализм, преданность делу и ответственность навсегда останутся примером для коллег и последующих поколений специалистов, – говорится в сообщении Мангистауского атомного энергетического комбината.

 

Коллектив и Совет ветеранов ТОО «МАЭК» выразили глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Пугачева.

  

 

 

 

 

 

