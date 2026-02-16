15 февраля ушел из жизни Пугачев Геннадий Петрович – бывший директор реакторного завода БН-350, сообщает BAQ.KZ.

Об этом сообщается на странице ТОО «МАЭК» в соцсетях.

– За годы работы прошел путь от инженера до директора реакторного завода БН-350, который возглавлял с 2003 по 2017 год. Его профессионализм, преданность делу и ответственность навсегда останутся примером для коллег и последующих поколений специалистов, – говорится в сообщении Мангистауского атомного энергетического комбината.