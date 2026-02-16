Скончался бывший директор реакторного завода БН-350
Сегодня 2026, 10:45
15 февраля ушел из жизни Пугачев Геннадий Петрович – бывший директор реакторного завода БН-350, сообщает BAQ.KZ.
Об этом сообщается на странице ТОО «МАЭК» в соцсетях.
– За годы работы прошел путь от инженера до директора реакторного завода БН-350, который возглавлял с 2003 по 2017 год. Его профессионализм, преданность делу и ответственность навсегда останутся примером для коллег и последующих поколений специалистов, – говорится в сообщении Мангистауского атомного энергетического комбината.
Коллектив и Совет ветеранов ТОО «МАЭК» выразили глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Пугачева.
