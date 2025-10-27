Ушел из жизни бывший вратарь сборной Казахстана Андрей Морев. Ему было 53 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

За годы карьеры Морев выступал за ведущие казахстанские клубы - "Женис", "Окжетпес", "Тобол" и "Актобе". В составе актюбинской команды он дважды становился чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны. В 2005 году Федерация футбола признала его лучшим вратарем страны.

За национальную сборную Казахстана Андрей Морев провел два матча, а в дебютной игре против Турции отличился отраженным пенальти.