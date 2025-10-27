Скончался экс-вратарь сборной Казахстана Андрей Морев
Ему было 53 года.
Ушел из жизни бывший вратарь сборной Казахстана Андрей Морев. Ему было 53 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.
За годы карьеры Морев выступал за ведущие казахстанские клубы - "Женис", "Окжетпес", "Тобол" и "Актобе". В составе актюбинской команды он дважды становился чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны. В 2005 году Федерация футбола признала его лучшим вратарем страны.
За национальную сборную Казахстана Андрей Морев провел два матча, а в дебютной игре против Турции отличился отраженным пенальти.
"Казахстанская федерация футбола выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Валерьевича. Память о нем навсегда останется в истории отечественного футбола и в сердцах тех, кто имел честь с ним работать и играть", — говорится в сообщении КФФ.
