Первый завод гуманоидных роботов появится в Центральной Азии
Проект реализует южнокорейская компания ROBOTIS, чьи технологии используют Amazon, Google, Samsung и NASA.
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В Ташкенте стартовало строительство завода по производству гуманоидных роботов и комплектующих. Новый высокотехнологичный объект появится на территории специальной промышленной зоны "Янги Авлод", передает BAQ.kz.
Церемония закладки первого камня состоялась в рамках пятого Ташкентского международного инвестиционного форума. В мероприятии приняли участие представители правительства Узбекистана, дипломатического корпуса Южной Кореи и руководства компании ROBOTIS.
Инвестором проекта выступает южнокорейская компания ROBOTIS – один из мировых лидеров в сфере робототехники. Компания работает с 1999 года, имеет представительства в США, Японии и Китае, а ее решения используются такими мировыми корпорациями, как Apple, Google, Microsoft, Samsung, Amazon и BMW, а также NASA.
Ожидается, что запуск предприятия позволит создать более тысячи новых рабочих мест и станет важным шагом в развитии высокотехнологичной промышленности Узбекистана.
Власти страны рассчитывают, что проект поможет ускорить внедрение современных технологий в производство, повысить уровень локализации высокотехнологичной продукции и укрепить позиции Узбекистана как одного из центров инновационного развития региона.
Эксперты отмечают, что запуск такого предприятия может стать одним из крупнейших проектов в сфере робототехники в Центральной Азии и открыть новые возможности для подготовки инженерных кадров и развития научных исследований.
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