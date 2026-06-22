Фатальное ДТП в Алматы: водитель автобуса скончался за рулем
Водителю стало плохо за рулем.
Сегодня 2026, 17:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 17:07Сегодня 2026, 17:07
75Фото: кадр из видео
В Жетысуском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. В результате аварии погиб водитель автобуса.
По предварительным данным, водитель автобуса 131-го маршрута следовал по улице Жангельдина в южном направлении, когда допустил столкновение с автомобилями Mercedes и Toyota.
Как сообщили в полиции, во время движения водителю автобуса стало плохо, после чего он не справился с управлением.
В результате происшествия водитель скончался. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По факту ДТП назначена экспертиза, которая должна установить причины аварии.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее автобус столкнулся с локомотивом в Астане.
Самое читаемое
- Застряли в 90-х: как люди живут на острове в центре Семея
- После скандала с ножом в детсаду Мангистау директор лишилась должности
- Спасший младенца из выгребной ямы полицейский рассказал о его судьбе
- День медицинского работника в Казахстане: достижения отечественного здравоохранения
- Машинист предотвратил наезд на ребенка на железной дороге в Туркестанской области