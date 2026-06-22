В Жетысуском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. В результате аварии погиб водитель автобуса.

По предварительным данным, водитель автобуса 131-го маршрута следовал по улице Жангельдина в южном направлении, когда допустил столкновение с автомобилями Mercedes и Toyota.

Как сообщили в полиции, во время движения водителю автобуса стало плохо, после чего он не справился с управлением.

В результате происшествия водитель скончался. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



По факту ДТП назначена экспертиза, которая должна установить причины аварии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Ранее автобус столкнулся с локомотивом в Астане.