20 мая 2025 года на 81-м году жизни скончался шведский музыкант и звукорежиссёр Майкл Третов, многолетний соратник и творческий вдохновитель группы ABBA. О его смерти сообщают шведские СМИ со ссылкой на близкое окружение. Причины смерти не уточняются, передаёт BAQ.KZ.

Майкл Третов был не просто техническим специалистом — он считался неотъемлемой частью творческой команды группы ABBA. Именно благодаря его инженерному таланту и стремлению к совершенству группа добилась уникального и узнаваемого звучания, покорившего мир.

"Ты значил для нас в ABBA больше, чем кто-либо другой. Ты сделал нашу музыку вечной. Ты был лучшим звукорежиссёром, которого когда-либо видел мир", — приводит издание The Mirror слова участника группы Бенни Андерссона.

Известно, что Третов не только обеспечивал запись и сведение, но и постоянно экспериментировал с оборудованием и эффектами, создавая новаторские студийные решения. После распада ABBA он продолжал работу с другими артистами, писал музыку для фильмов и занимался ремастерингом оригинальных записей группы.

ABBA — одна из самых успешных поп-групп в истории, продажи их альбомов по всему миру превысили 350 миллионов экземпляров. В 2010 году коллектив был включён в Зал славы рок-н-ролла.