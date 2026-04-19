  • Главная
  • Новости
Скончался известный народный поэт и писатель Мухтар Шаханов

АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
151
Фото: Министерство культуры и информации РК

Ушел из жизни выдающийся казахский поэт, драматург и общественный деятель Мухтар Шаханов. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Министерство выразило соболезнования семье, родным и близким поэта, а также всему казахстанскому народу.

Мухтар Шаханов был одной из уникальных личностей, сумевших соединить поэзию с ярко выраженной гражданской позицией. Его произведения, отличающиеся глубиной и новаторством, внесли значительный вклад в развитие казахской литературы и стали важной частью духовного наследия страны.

В своих работах он поднимал актуальные общественные вопросы, высказывал принципиальные и смелые взгляды на судьбу народа и государства, демонстрируя высокий пример гражданской ответственности.

Его сильный характер, высокий дух, преданность справедливости и верность национальным интересам навсегда останутся в памяти народа.

Самое читаемое

Наверх