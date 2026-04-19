Скончался известный народный поэт и писатель Мухтар Шаханов
В своих работах поэт поднимал актуальные общественные вопросы.
Сегодня 2026, 23:01
151Фото: Министерство культуры и информации РК
Ушел из жизни выдающийся казахский поэт, драматург и общественный деятель Мухтар Шаханов. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Министерство выразило соболезнования семье, родным и близким поэта, а также всему казахстанскому народу.
Мухтар Шаханов был одной из уникальных личностей, сумевших соединить поэзию с ярко выраженной гражданской позицией. Его произведения, отличающиеся глубиной и новаторством, внесли значительный вклад в развитие казахской литературы и стали важной частью духовного наследия страны.
В своих работах он поднимал актуальные общественные вопросы, высказывал принципиальные и смелые взгляды на судьбу народа и государства, демонстрируя высокий пример гражданской ответственности.
Его сильный характер, высокий дух, преданность справедливости и верность национальным интересам навсегда останутся в памяти народа.
