22 июля, на 77-м году жизни умер британский рок-музыкант Оззи Осборн - сооснователь и фронтмен культовой хеви-метал группы Black Sabbath, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

В заявлении родных говорится, что артист ушёл из жизни в окружении семьи.

Лишь несколько недель назад Осборн дал свой прощальный концерт, выступление прошло на стадионе Villa Park в родном для музыканта Бирмингеме. Вместе с ним на сцену вышли участники Black Sabbath, а также мировые звёзды рок-сцены, включая Metallica и Guns N’ Roses.

"Вы не представляете, что я чувствую - спасибо вам от всего сердца", - сказал тогда Осборн со сцены.

В последние годы здоровье рок-легенды ухудшилось, он боролся с болезнью Паркинсона и перенёс несколько тяжёлых травм. В 2003 году Осборн попал в аварию на квадроцикле и получил серьёзные повреждения позвоночника. Позже ему были установлены металлические импланты. В 2019 году он снова упал у себя дома, в результате сместились уже вживлённые позвонки, и концерты на тот год были отменены.

Оззи Осборн стал символом целой эпохи в рок-музыке. Его творчество с Black Sabbath определило звучание хеви-метала и вдохновило не одно поколение музыкантов по всему миру.