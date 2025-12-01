Скончался один из известных тренеров ФК "Кайрат" Кирилл Кекер
В футбольном клубе "Кайрат" сообщили о скоропостижной смерти руководителя академии Кирилла Сергеевича Кекера, передает BAQ.KZ.
Он ушёл из жизни 1 декабря на 46-м году, что стало тяжёлой утратой для всего клуба и казахстанского футбольного сообщества.
Кирилл Кекер более десяти лет был важной частью системы "Кайрата" и одним из специалистов, определявших стратегическое направление развития клуба. Его называют профессионалом, который сочетал требовательность и справедливость, умел раскрывать потенциал молодых игроков и поддерживал их в ключевые моменты становления.
В разные годы он занимал ключевые позиции в структуре клуба. С 2022 по 2024 год Кекер возглавлял основную команду "Кайрата", а в 2025 году стал руководителем академии. Параллельно он работал с юношеской сборной Казахстана U-19, продолжая формировать новое поколение казахстанских футболистов.
В клубе подчёркивают, что вклад Кирилла Кекера в развитие академии, первой команды и национальных юношеских программ невозможно переоценить. Его труд, идеи и подход к работе оставили глубокий след в системе подготовки молодых спортсменов.
ФК "Кайрат" выразил искренние соболезнования родным и близким Кирилла Сергеевича Кекера, отметив, что его уход стал невосполнимой потерей для всего футбольного сообщества страны.
