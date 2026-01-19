19 января, в Риме в возрасте 93 лет скончался легендарный итальянский дизайнер Валентино Гаравани, основатель модного дома Valentino. Дизайнер умер в своей римской резиденции в окружении близких, передает BAQ.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Валентино Гаравани родился 11 мая 1932 года в итальянском городе Вогера. Уже в юности он увлекся модой, что привело его к обучению в Париже и последующей карьере модельера. В 1959 году он основал собственный дом моды в Риме, который быстро завоевал мировую известность. Гаравани прославился элегантными вечерними платьями и культовым оттенком Valentino Red, ставшим символом итальянского стиля.

Его коллекции выбирали королевские особы, голливудские иконы стиля и первые леди, включая Элизабет Тейлор, Одри Хепбёрн и Жаклин Кеннеди. Валентино Гаравани оставил заметный след в мире высокой моды, а его бренд остаётся одним из самых влиятельных в luxury‑индустрии.

Прощание с дизайнером пройдет 21 и 22 января в PM23 на площади Миньянелли, 23 в Риме с 11:00 до 18:00. Похороны состоятся 23 января в 11:00 в базилике Санта‑Мария‑дельи‑Анджели‑э‑деи‑Мартири на площади Пьяцца-делла-Репубблика.