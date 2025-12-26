Министерство культуры и информации Республики Казахстан выразило соболезнования родным и близким, а также всему народу Казахстана в связи с кончиной заслуженного деятеля Казахстана, известного актёра, сценариста и кинодраматурга Нурлана Санджарулы Сегизбаева, передаёт BAQ.KZ.

Нурлан Сегизбаев внёс значительный вклад в развитие казахской культуры и искусства. Он посвятил свою жизнь творчеству и национальной духовности, оставив после себя богатое наследие, ставшее примером для будущих поколений.

Широкой зрительской аудитории он был хорошо известен по главной роли в культовом фильме Абдоллы Карсакбаева "Меня зовут Кожа", который и по сей день не теряет своей художественной ценности. Созданные им экранные образы заняли особое место в истории отечественного кинематографа, а сам актёр по праву считается одной из ярких и самобытных фигур казахского кино.

Светлый образ Нурлана Санджарулы, его творческое наследие и достойный жизненный путь навсегда сохранятся в памяти народа.