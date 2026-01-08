На 54-м году жизни скончался известный казахстанский актер Мурат Бисембин, широко известный по главной роли в культовом фильме "Рэкетир". О его смерти сообщила дочь актера Диана, передаёт BAQ.KZ.

В конце декабря Мурат Бисембин был экстренно госпитализирован с инсультом. Как ранее сообщала семья, его состояние оставалось тяжелым и нестабильным - периоды улучшения сменялись резкими ухудшениями. Последние полтора года актер практически не покидал медицинские учреждения.

По словам коллег и близких, более года Мурат Бисембин боролся с онкологическим заболеванием. Осенью 2024 года стало известно о диагнозе, после чего актер был вынужден отказаться от участия в новых проектах и приостановить съемочную деятельность.

Мурат Бисембин был одним из узнаваемых актеров казахстанского кино. Широкую известность ему принесла главная роль в фильме "Рэкетир", где он сыграл образ, ставший знаковым для целого поколения зрителей. Также актер снимался в фильмах "Рывок", "Сказ о розовом зайце", "Томирис" и другие.