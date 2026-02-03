Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) прокомментировала скопление грузовых транспортных средств на отдельных пунктах пропуска казахстанско-кыргызского участка государственной границы, передает BAQ.KZ.

По информации Казахстана, увеличение сроков прохождения пограничных процедур связано с проведением плановых контрольных мероприятий.

"Проводимые меры носят адресный и временный характер и направлены на наведение порядка на границе, пресечение незаконного оборота товаров, угрожающего национальной безопасности", — отметили в уполномоченном органе Казахстана.

В сообщении подчеркивается, что Казахстан ценит добрососедский характер отношений с Кыргызстаном, стратегическим партнёром и союзником, и надеется на понимание и дальнейшее сотрудничество для предотвращения незаконной деятельности, наносящей ущерб экономикам двух стран и их международной репутации.

Также отмечается, что такие меры относятся исключительно к национальной компетенции государств-членов ЕАЭС и не затрагивают евразийскую интеграцию. Договорно-правовая база ЕАЭС предусматривает отмену таможенного, транспортного, санитарного, ветеринарного и карантинно-фитосанитарного контроля во взаимной торговле государств-членов (за исключением случаев, предусмотренных правом ЕАЭС).

В целом в ЕЭК подчеркнули, что борьба с контрабандой и теневым оборотом товаров является приоритетной задачей для обеспечения законного оборота, устойчивости интеграционных процессов и минимизации контрольных процедур для добросовестных участников торговли. Внедряются механизмы навигационных пломб, прослеживаемости и маркировки товаров, совершенствуется контроль таможенной стоимости.