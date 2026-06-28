«Скорая не смогла проехать»: жители ЖК в Алматы рассказали о родах во дворе
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В жилом комплексе «Ұлытау» в Алматы женщине, по словам очевидцев, пришлось рожать до приезда скорой помощи. Как утверждают жители, автомобиль медиков не смог вовремя подъехать к месту вызова из-за двора, полностью заставленного машинами.
По словам жильцов, подобная ситуация стала следствием хронической нехватки парковочных мест. Они утверждают, что застройщик не предусмотрел достаточное количество парковок, а продолжающаяся застройка района лишь усугубила проблему. В результате, отмечают жители, проезд затруднен не только для скорой помощи, но и для другой экстренной техники.
Мы купили квартиры в ипотеку, но ежедневно сталкиваемся с нехваткой парковок. Просим городские власти и ответственные органы обратить внимание на ситуацию, пока подобные случаи не привели к трагедии, — говорится в обращении жителей.
Жильцы надеются, что акимат и профильные службы примут меры для организации парковочного пространства и обеспечения беспрепятственного проезда экстренных служб.
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