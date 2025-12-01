За 10 месяцев 2025 года службы скорой медицинской помощи в Казахстане обработали более 6,6 млн вызовов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объём обращений снизился всего на 0,1%, передает BAQ.KZ.

Вызовы первой категории срочности составили более 356 тысяч и увеличились на 0,5% по сравнению с прошлым годом. Вызовы второй категории выросли на 1,8%, достигнув свыше 2,1 млн. Доля обращений третьей категории осталась практически без изменений — чуть более 1,9 млн вызовов.

При этом наблюдается снижение вызовов четвёртой категории, которые не требуют экстренного реагирования. Мобильные бригады при поликлиниках обслужили 1,08 млн таких вызовов, что на 23,2% меньше, чем в прошлом году. В то же время бригады станций скорой помощи по четвёртой категории обработали 1 183 590 вызовов.

Служба скорой помощи представлена 20 самостоятельными станциями, 96 городскими подстанциями и 212 районными отделениями. В их составе функционируют 1 618 выездных бригад: 258 (16%) специализированные врачебные и 1 360 (84%) — фельдшерские. Для обслуживания вызовов четвёртой категории дополнительно задействованы 580 мобильных бригад при организациях ПМСП (поликлиники).

Эти показатели демонстрируют масштаб работы скорой помощи и её ключевую роль в обеспечении здоровья населения страны.