Скорая помощь приняла 5,2 миллиона вызовов за семь месяцев
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Служба скорой медицинской помощи обслужила 5 253 200 вызовов за первые семь месяцев 2026 года, передает BAQ.KZ.
Это около 25 тысяч обращений в сутки. Данные приводит Национальный координационный центр экстренной медицины ведомства.
Ежесуточно на дежурство выходят 1669 выездных бригад. Для реагирования используются 2728 автомобилей, из которых 1733 работают в городах и 995 в сельской местности.
По стране действуют 20 самостоятельных станций скорой помощи, 92 городские подстанции и 189 районных отделений. В министерстве отмечают, что такая сеть обеспечивает доступность экстренной помощи как в крупных городах, так и в отдалённых населённых пунктах.
Бригады выезжают к пациентам с инфарктами, инсультами, тяжёлыми травмами и осложнениями хронических заболеваний. Они также принимают экстренные роды и помогают пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Развитие службы в ведомстве называют одним из приоритетов системы здравоохранения. Сейчас обновляется автопарк, совершенствуется маршрутизация пациентов, внедряются новые подходы к организации работы бригад и повышается квалификация медработников.
Главной задачей в министерстве назвали обеспечение своевременной и качественной экстренной помощи каждому жителю страны независимо от места проживания.
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