Служба скорой медицинской помощи обслужила 5 253 200 вызовов за первые семь месяцев 2026 года, передает BAQ.KZ.

Это около 25 тысяч обращений в сутки. Данные приводит Национальный координационный центр экстренной медицины ведомства.

Ежесуточно на дежурство выходят 1669 выездных бригад. Для реагирования используются 2728 автомобилей, из которых 1733 работают в городах и 995 в сельской местности.

По стране действуют 20 самостоятельных станций скорой помощи, 92 городские подстанции и 189 районных отделений. В министерстве отмечают, что такая сеть обеспечивает доступность экстренной помощи как в крупных городах, так и в отдалённых населённых пунктах.

Бригады выезжают к пациентам с инфарктами, инсультами, тяжёлыми травмами и осложнениями хронических заболеваний. Они также принимают экстренные роды и помогают пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Развитие службы в ведомстве называют одним из приоритетов системы здравоохранения. Сейчас обновляется автопарк, совершенствуется маршрутизация пациентов, внедряются новые подходы к организации работы бригад и повышается квалификация медработников.

Главной задачей в министерстве назвали обеспечение своевременной и качественной экстренной помощи каждому жителю страны независимо от места проживания.

Читай также:

Скорая помощь и электровелосипед столкнулись в Алматы: есть погибший

За хищение 443 млн тенге осудили экс-директора станции скорой помощи Астаны