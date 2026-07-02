Скорая помощь и электровелосипед столкнулись в Алматы: есть погибший

В Алматы в результате дорожно-транспортного происшествия погиб молодой человек 2004 года рождения.

Сообщается, что он работал курьером службы доставки и передвигался на электровелосипеде.

Авария произошла в ночь на 1 июля на проспекте Райымбек, на участке между улицами Өтеген батыр и Емцова. Сейчас там идут работы по строительству линии BRT и временно изменена схема движения.

По предварительным данным, произошло столкновение электровелосипеда и автомобиля скорой помощи. От полученных травм курьер скончался на месте.

Как сообщил водитель скорой помощи, он ехал с включёнными проблесковыми маячками в восточном направлении по проспекту Райымбека. По его словам, электровелосипедист сначала двигался по центру полосы, а затем выехал на встречную полосу.

Водитель также заявил, что пытался избежать столкновения и свернул в сторону разделительной полосы, однако аварии предотвратить не удалось.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 20-летний мотоциклист погиб в ДТП в Актау.

Читайте также: