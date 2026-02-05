С 9 февраля на автодороге "Астана – Павлодар" вводится ограничение скорости до 110 км/ч, передает BAQ.KZ.

В нацомпании "КазАвтожол" сообщили, что решение о временном снижении установленного скоростного режима на автомобильных дорогах международного и республиканского значения принято МВД Казахстана в связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями, обусловленными ухудшением погодных условий в зимний период.

– В рамках реализации данного решения с 00:00 часов 9 февраля 2026 года на автомобильной дороге "Астана – Павлодар" вводится снижение максимально допустимой скорости движения транспортных средств с 140 км/ч до 110 км/ч. Указанные изменения носят временный характер и действуют исключительно в зимний период, – сообщили в КазАвтоЖол.

Данная мера направлена на повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности и минимизацию рисков, связанных с неблагоприятными метеорологическими условиями, включая гололед, снежные заносы и ограниченную видимость.

Восстановление ранее установленного скоростного режима планируется с наступлением весны.