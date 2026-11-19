Скорую помощь в области Ұлытау теперь можно вызвать через Telegram-бот
Если медицинская помощь больше не требуется, предусмотрена возможность отменить вызов.
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В области Ұлытау начал работу специальный Telegram-бот, с помощью которого граждане с нарушениями слуха и речи могут вызвать скорую медицинскую помощь.
Новый цифровой сервис позволяет вызвать бригаду скорой помощи без телефонного разговора и следить за выполнением заявки.
Для использования Telegram-бота необходимо перейти по ссылке и нажать кнопку «Запустить» или отправить команду /start.
После этого пользователю необходимо поделиться номером телефона и заполнить личные данные в разделе профиля. Также можно добавить адрес проживания в разделе «Мои адреса» и контактные лица в разделе «Близкие».
Чтобы вызвать скорую медицинскую помощь, необходимо нажать кнопку «103» в нижней части бота и указать необходимые сведения, в том числе имя и фамилию человека, которому требуется помощь, адрес и описание его состояния. После заполнения заявки нужно нажать кнопку «Вызвать скорую помощь».
Отслеживать статус вызова можно в режиме реального времени. Пользователю будет доступна информация о рассмотрении заявки, ее принятии диспетчером, выезде бригады и завершении вызова. Если на вызов назначена бригада, на карте можно увидеть ее местоположение и предполагаемое время прибытия.
В случае ухудшения состояния через кнопку «Мое состояние ухудшилось» можно отправить дополнительное сообщение диспетчеру. Если медицинская помощь больше не требуется, предусмотрена возможность отменить вызов.
Telegram-ботом необходимо пользоваться только в случае реальной необходимости. За ложный вызов предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
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