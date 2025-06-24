Министерство сельского хозяйства РК обеспокоено низкими темпами заготовки кормов в ряде регионов страны. Об этом заявил министр Айдарбек Сапаров на совещании с участием представителей областных акиматов и аграрных ведомств, передает BAQ.KZ.

По данным вице-министра Амангалия Бердалина, на сегодняшний день заготовлено всего 3,1 млн тонн сена из запланированных 24,5 млн тонн. Особенно отстают отдельные регионы, несмотря на то, что юг, Восточно-Казахстанская и Акмолинская области демонстрируют активную работу.

"Неисполнение планов недопустимо, особенно в тех областях, где реализуются крупные инвестиционные проекты в животноводстве. Акиматам нужно срочно активизировать работу и обеспечить качественную кормовую базу", - подчеркнул глава Минсельхоза.

Также министр поручил усилить поддержку личных подсобных хозяйств, расширить посевы кормовых культур и строго контролировать выполнение Дорожной карты по заготовке сенажа, силоса и сена. По итогам посевной, в стране засеяно 3,349 млн га кормовых культур, что немного превышает план.

Министерство пообещало держать вопрос зимовки скота и кормозаготовки на постоянном контроле, напомнив, что в прошлом году благодаря своевременной подготовке зиму удалось пройти без критических потерь.