В Жамбылской области полицейские задержали и осудили организатора преступной группы, занимавшейся массовыми кражами скота, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Суд приговорил главаря банды к семи годам лишения свободы, ещё четверо участников получили различные сроки наказания.

История началась с обращений фермеров Таласского района, которые заявили о пропаже верблюдов, лошадей и коров. Заявления поступали из сёл Аққұм, Тамды и Үшарал. Общий ущерб от действий преступников составил 24,5 миллиона тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых криминальной полицией и сотрудниками районного отдела при участии прокуратуры, удалось выйти на след организованной группы. Пятеро мужчин в возрасте от 30 до 48 лет с февраля по апрель 2024 года совершали хищения скота с пастбищ сразу в нескольких районах.

По данным следствия, банда успела украсть 38 верблюдов, 16 лошадей и одну корову. Часть животных была найдена и возвращена законным владельцам. По итогам досудебного расследования суд признал организатора виновным и приговорил его к семи годам заключения. Трое сообщников получили по 3 года условно, ещё один — 2 года лишения свободы.