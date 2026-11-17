Следующим главным тренером сборной Казахстана по футболу может стать отечественный специалист. В Казахстанской федерации футбола не исключают приглашения иностранца, однако при равных условиях готовы отдать предпочтение казахстанскому тренеру. Главное – найти человека, который сможет работать с командой не несколько месяцев, а на долгосрочную перспективу, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь КФФ Скотт Манн. Федерация начинает поиск нового наставника после решения не продлевать контракт с Джоном ван ’т Схипом.

Манн обратил внимание на частую смену тренеров национальной команды. По его словам, за последние десять лет у сборной было 11 наставников, и такая нестабильность мешает добиваться устойчивых результатов.

«За десять лет у сборной сменилось одиннадцать тренеров. Команды, которые добиваются устойчивых результатов, не меняют по десять-одиннадцать тренеров за такой срок. Нам нужен специалист, который понимает менталитет игроков, подходит нашему стилю футбола и готов с самого начала взяться за сложную работу», – заявил Манн.

Казахстанский или иностранный тренер?

По словам генсека, национальность кандидата не станет определяющим фактором. За четыре месяца работы он успел ближе познакомиться с футболистами и теперь лучше понимает, какой специалист нужен сборной.

«За четыре месяца я лучше узнал команду. Я ездил со сборной и подробно разговаривал с игроками. Теперь я лучше понимаю, какой тренер нам нужен. У меня нет заранее принятого решения, должен ли он быть иностранцем или казахстанцем. Если подходящий казахстанский специалист есть, я предпочту назначить его».

При этом Манн считает, что работа с национальной сборной требует не только профессиональных знаний, но и готовности выдерживать серьёзное давление.

«Нам нужен тренер, который на нынешнем этапе карьеры готов возглавить национальную сборную. Для молодого специалиста, который ещё набирается опыта, это серьёзное испытание. Даже Талгат Байсуфинов, при всем его опыте, столкнулся с большим давлением. Если казахстанский тренер подходит на эту должность, я готов назначить его хоть завтра».

Почему сборная Казахстана не добилась результата

Манн также прокомментировал неудачное выступление команды в Лиге наций.

Одной из причин он назвал отсутствие нескольких важных футболистов. По словам генсека, Дастан пропустил весь турнир, Чесноков смог сыграть только в заключительных матчах, а Макс получал мало игрового времени.

«Вы сами упомянули Чеснокова и Дастана. Дастан пропустил весь турнир, Чесноков был доступен на последние игры, а Макс играл мало. Потеря этих троих существенно влияет на команду», – пояснил он.

Однако кадровыми проблемами, по мнению Манна, неудачи сборной не ограничиваются.

Генсек считает, что Казахстану необходимо постепенно обновлять состав и давать больше возможностей молодым футболистам. При этом опытные игроки должны помогать новому поколению, а не просто уступать ему место.

«Опытные игроки за последний месяц отдали команде всё. Куат многое сделал для сборной, но он и сам признает, что будущее команды – за молодыми. Им нужны рядом опытные футболисты, однако они также должны играть против взрослых каждую неделю», – подчеркнул Манн.

По его мнению, без системных изменений сборная рискует и дальше оставаться примерно на сотом месте мирового рейтинга.

Манн убеждён, что постоянная смена тренеров проблему не решит. Поэтому от следующего наставника в федерации ждут не только результата в ближайших матчах, но и готовности выстроить работу команды на несколько лет вперёд.