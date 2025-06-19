В Казахстане активно развивается система раннего выявления нарушений внутриутробного развития и постнатальной диагностики. Об этом сообщила директор Департамента охраны здоровья матери и ребёнка Министерства здравоохранения РК Магрипа Ембергенова на круглом столе на площадке СЦК. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

По её словам, сегодня в стране проводятся четыре вида скрининга, охватывающие критически важные направления.

"С момента рождения проводится неонатальный скрининг на два инвалидизирующих заболевания — врождённый гипотиреоз и фенилкетонурию. Охват составил 96%. Также мы проводим аудиологический скрининг для раннего выявления нарушений слуха, чтобы ребёнок мог своевременно заговорить и пойти в школу со сверстниками", — отметила она.

Офтальмологический скрининг охватил 92% новорождённых. Только в 2024 году 8000 недоношенных детей были обследованы на ретинопатию. Благодаря поддержке благотворительных фондов, в том числе фонда "Аяла", 100% перинатальных центров страны оснащены офтальмоскопами.

"Сегодня 574 ребёнка получили операцию по лазерной коагуляции сетчатки, эффективность лечения составила 98%. Ранее эти дети могли потерять зрение и стать инвалидами. Также 26 детям проведена пересадка роговицы", — сообщила Ембергенова.

По её словам, более 8000 детей получили специализированную офтальмологическую помощь, 3500 — пролечены в условиях дневного стационара. Министерство также внедряет международные стандарты: кроме лазерной коррекции, применяется медикаментозная терапия ретинопатии.

Кроме того, в Казахстане реализуется универсальная прогрессивная модель патронажа на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Она направлена на раннее выявление бытовых, социальных и поведенческих рисков, угрожающих здоровью ребёнка.

"Более 4000 патронажных медсестёр оказывают такую помощь. В 2024 году мы обучили 25 тысяч средних медицинских работников для укрепления этой системы", — подчеркнула директор департамента.

Также Минздрав актуализирует пять клинических протоколов по детским заболеваниям, продолжая масштабную реформу профилактики и раннего вмешательства в педиатрии.