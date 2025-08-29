В Аргентине всплыла ценная картина XVII века, считавшаяся пропавшей после Второй мировой войны, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. Речь идёт о полотне Джузеппе Витторе Гисланди "Портрет дамы", которое в 1940 году нацисты похитили у голландского арт-дилера Жака Гоудстиккера.

Работа неожиданно обнаружилась на фотографии в объявлении о продаже дома, сообщает голландское издание Algemeen Dagblad. Журналисты изучали, как нацисты вывозили награбленные произведения искусства в Аргентину, и наткнулись на снимки интерьера. На одной из них — над диваном в гостиной — висел "Портрет графини Коллеони", идентифицированный как пропавшее полотно Гисланди. Особняк принадлежит дочерям офицера СС Фридриха Кадгиена, умершего в 1978 году. Он был доверенным финансовым советником рейхсмаршала Германа Геринга и курировал вывоз из Европы экспроприированного еврейского имущества — от драгоценностей и ценных бумаг до картин и коллекций марок. После войны Кадгиен бежал сначала в Швейцарию, а затем перебрался в Буэнос-Айрес, куда вывез часть награбленных ценностей.

По информации Интерпола, аргентинская полиция провела обыск в доме дочерей нациста. Внутри нашли 25 полотен итальянских и немецких мастеров, которые также могли быть похищены у еврейских семей. Однако "Портрета дамы" среди них не оказалось — картина исчезла незадолго до визита полиции. На стене, где она висела, сотрудники обнаружили лишь ковёр. Одна из наследниц заявила, что не понимает претензий и ничего не знает о судьбе картины. Тем не менее против неё начато расследование.