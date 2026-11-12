Скрывалась в Грузии, но вернулась в Казахстан под конвоем: фигурантку дела о сайте Kyzdar.net экстрадировали

Гражданку Узбекистана, подозреваемую в участии в организованной преступной группе, занимавшейся сводничеством через интернет, доставили из Грузии в Казахстан. По версии следствия, она помогала продвигать анкеты женщин, оказывающих сексуальные услуги, а часть поступавших за рекламу денег участники схемы оставляли себе.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, женщину разыскали после того, как она скрылась от уголовного преследования. В июле 2026 года её задержали на территории Грузии, а затем по запросу казахстанской стороны экстрадировали на родину.

Следствие считает, что фигурантка действовала не одна. Вместе с другими участниками группы она принимала заявки от лиц, оказывающих услуги сексуального характера, на пополнение счетов их анкет на сайте Kyzdar.net. Таким образом продвигалась реклама соответствующих услуг.

Деньги за размещение и продвижение анкет распределялись по определённой схеме: часть суммы участники группы удерживали в качестве комиссии, остальное перечисляли организаторам интернет-ресурса. По версии следствия, это позволяло поддерживать работу противоправного бизнеса.

Некоторые участники организованной группы уже получили различные сроки лишения свободы. Другие, включая экстрадированную женщину, скрылись и были объявлены в международный розыск.

Сейчас подозреваемая находится в следственном изоляторе. За инкриминируемые ей преступления предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Экстрадицию провели сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана при содействии посольства страны в Грузии.