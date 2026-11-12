Скрывалась в Грузии, но вернулась в Казахстан под конвоем: фигурантку дела о сайте Kyzdar.net экстрадировали
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Гражданку Узбекистана, подозреваемую в участии в организованной преступной группе, занимавшейся сводничеством через интернет, доставили из Грузии в Казахстан. По версии следствия, она помогала продвигать анкеты женщин, оказывающих сексуальные услуги, а часть поступавших за рекламу денег участники схемы оставляли себе.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре, женщину разыскали после того, как она скрылась от уголовного преследования. В июле 2026 года её задержали на территории Грузии, а затем по запросу казахстанской стороны экстрадировали на родину.
Следствие считает, что фигурантка действовала не одна. Вместе с другими участниками группы она принимала заявки от лиц, оказывающих услуги сексуального характера, на пополнение счетов их анкет на сайте Kyzdar.net. Таким образом продвигалась реклама соответствующих услуг.
Деньги за размещение и продвижение анкет распределялись по определённой схеме: часть суммы участники группы удерживали в качестве комиссии, остальное перечисляли организаторам интернет-ресурса. По версии следствия, это позволяло поддерживать работу противоправного бизнеса.
Некоторые участники организованной группы уже получили различные сроки лишения свободы. Другие, включая экстрадированную женщину, скрылись и были объявлены в международный розыск.
Сейчас подозреваемая находится в следственном изоляторе. За инкриминируемые ей преступления предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Экстрадицию провели сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана при содействии посольства страны в Грузии.
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