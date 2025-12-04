Безопасность животноводческой продукции в Казахстане вызывает серьёзную тревогу — об этом заявила сенатор Бибигуль Жексенбай в своем депутатском запросе, передает BAQ.KZ.

По её словам, несмотря на растущие инвестиции в агропромышленный комплекс и улучшение отраслевых показателей, ключевое звено продовольственной стабильности — качество и безопасность продукции животного происхождения — остаётся уязвимым и требует системного реформирования.

Сенатор подчеркнула, что государство активно наращивает аграрный потенциал, однако отсутствие комплексного контроля может не только подорвать доверие к отечественной продукции, но и поставить под угрозу здоровье населения.

"На данный момент основными вопросами остаются слабый ветеринарный контроль, нерегулярность проверок и недостаток лабораторных мощностей, а также отсутствие нормативов для кормов и контроля кормовой базы, включая регулирование максимально допустимого уровня. Ситуацию усугубляет рост антимикробной резистентности — глобальной угрозы, усиливающейся из-за слабого мониторинга. Все это сопровождается рисками для здоровья населения, такими как аллергии, гормональные нарушения и воздействие на иммунитет, а также непрозрачностью рынка, поскольку потребители фактически не имеют доступа к результатам проверок", — отметила Бибигуль Жексенбай.

Она также напомнила, что международная практика — в ЕС, странах ОЭСР и структурах ООН — базируется на строгих стандартах безопасности: запрете гормонов роста, ограничении профилактического применения антибиотиков, прозрачном мониторинге, обязательной аккредитации лабораторий и системе отслеживания происхождения продукции от "корм — животное — продукт". В развитых странах действует открытый реестр, цифровая маркировка и жесткие нормы остаточных веществ.

В связи с этим сенатор подчеркнула необходимость внедрения аналогичных подходов в Казахстане.

"В связи с вышеизложенным я предлагаю внедрить международные стандарты качества сельхозпродукции в Казахстане, утвердить нормативы для кормов и закрепить максимально допустимые уровни веществ в госстандартах, а также усилить контроль и мониторинг продукции на соответствие этим требованиям. Считаю необходимым создать национальную базу данных сертификации и лабораторных исследований, ужесточить административную и в отдельных случаях уголовную ответственность за причинение вреда здоровью населения, развивать кластерные решения по производству органических биодобавок и провести общенациональную кампанию по информированию населения о рисках использования антибиотиков и гормонов", — предложила Бибигуль Жексенбай.

Вопрос безопасности животноводческой продукции остаётся ключевым для продовольственной политики страны, и сенатор призывает правительство к решительным и системным шагам.