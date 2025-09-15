Изобличена деятельность 5 преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО "Единый накопительный пенсионный фонд", передает BAQ.KZ.

Для этого организаторы схемиспользовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.

На самом деле данные медорганизаци и существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали.

У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники.

"Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования. За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленникииспользовали 226 "дропперов", - говорится в сообщении.

Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге.

В последующем, на деньги вкладчиков АО "ЕНПФ" подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млнтенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.

Поиск преступно нажитого имущества продолжается.



На текущий момент проведено 59 обысков. Мера пресечения избирается в отношении 10 лиц.

АФМ сообщает, что в ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов. При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования.

Иная информация в силу требований ст.201 УПК разглашению не подлежит.