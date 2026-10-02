Следующее заседание Совета по ИИ посвятят транспорту и логистике: Токаев
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Президент Касым-Жомарт Токаев предложил посвятить следующее заседание Совета по развитию искусственного интеллекта внедрению ИИ в транспортно-логистическую отрасль. Об этом он заявил на третьем заседании Совета.
Глава государства полагает, что действенное применение искусственного интеллекта невозможно без доступа к высококачественным промышленным данным.
По его мнению, предприятия накопили значительные объемы производственных данных, но они остаются разрозненными, различаются по качеству и зачастую не подходят для применения в системах искусственного интеллекта.
«На предыдущем заседании Совета я говорил о необходимости перехода к модели, ориентированной на данные, и о разработке отраслевых баз данных. Теперь эту работу необходимо последовательно распространить на промышленность. Нам нужны секторальные промышленные данные с едиными стандартами качества, взаимодействия и безопасного использования. Отечественные исследователи и разработчики должны иметь четкий и прозрачный доступ к ним. В то же время коммерческая тайна, стратегическая информация и критически важные данные должны оставаться под надежной защитой. Правительству совместно с бизнес-сообществом предстоит разработать общие подходы к формированию отраслевых промышленных баз данных с четким акцентом на их практическое использование при разработке отечественных технологических решений», - дал указания Президент.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан уже заложил прочную основу для развития искусственного интеллекта. Теперь задача состоит в том, чтобы превратить этот потенциал в осязаемые экономические результаты.
«Искусственный интеллект должен стать практическим инструментом индустриального развития страны. У Казахстана есть весь необходимый потенциал. Эту работу необходимо еще более углубить в секторах, имеющих наибольшее стратегическое значение. В связи с этим предлагаю посвятить следующее заседание Совета внедрению искусственного интеллекта в транспортно-логистическую отрасль. Дальнейшая трансформация этой сферы значительно расширит ее потенциал, повысит эффективность, а также укрепит транзитные возможности Казахстана», - сообщил Глава государства.
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