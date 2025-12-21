Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 28-29 мая в Астанае, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Подводя итоги саммита, глава государства отметил, что перед странами-участницами союза стоят сложные задачи, требующие взвешенных решений и скоординированных действий. Он напомнил, что в следующем году председательство в органах Евразийского экономического союза перейдет к Республике Казахстан, которая нацелена на продолжение совместной работы для достижения новых результатов и повышения благополучия граждан государств объединения.

Президент также выразил благодарность Александру Лукашенко за успешное председательство Республики Беларусь в уходящем году. По итогам заседания был принят ряд документов.

В саммите приняли участие президент Владимир Путин, премьер-министр Никол Пашинян, президент Садыр Жапаров, президент Шавкат Мирзиёев, а также представители Индонезии, Ирана и Кубы.