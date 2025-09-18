Следующий IX Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в 2028 году в Астане. Об этом на закрытии VIII Съезда сообщил спикер Сената Маулен Ашимбаев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Напомним, Съезд мировых и традиционных религий проходит каждые три года в столице Казахстана. Впервые он состоялся 23-24 сентября 2003 года. С 2003 по 2025 год в Казахстане прошло 8 Съездов.

Отметим, в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий приняли участие 100 делегаций из 60 стран, среди которых – духовные лидеры ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма, синтоизма.