Рудник закрыли еще в 2019 году: в ВКО компанию обязали устранить последствия недропользования

На месторождении «Юбилейно-Снегирихинское» в Глубоковском районе ВКО должны ликвидировать последствия добычи. Такое предписание получило ТОО «Востокцветмет», которое долгое время этим не занималось, сообщили в специализированной природоохранной прокуратуре области.

Компании поручили не только устранить последствия недропользования, но и наладить постоянный контроль за выполнением природоохранных мероприятий.

Проблему выявили прокуроры, когда анализировали соблюдение экологических норм в регионе. По их акту Департамент экологии по ВКО провел внеплановую проверку предприятия.

По итогам проверки компанию привлекли к ответственности по части 1 статьи 328 КоАП РК за превышение технологических нормативов выбросов в окружающую среду. Сумма штрафа превысила 100 млн тенге.

На сайте KAZ Minerals, материнской компании «Востокцветмета», сообщается, что горные работы на Юбилейно-Снегирихинском руднике прекратили еще в декабре 2016 года после полного освоения минеральных ресурсов. В октябре 2019 года компания сообщила о завершении ликвидации рудника, тогда же региональная комиссия по охране окружающей среды утвердила прекращение эксплуатации объекта.

Часть наземных сооружений, включая жилые и офисные помещения, передали местным государственным органам для использования в интересах малого и среднего бизнеса. На бывшей площадке планировалась лесная мелиорация для восстановления ландшафта.

Что именно осталось неустраненным спустя семь лет после закрытия рудника, в прокуратуре не уточнили.