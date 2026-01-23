  • 23 Января, 13:08

Следы укусов и синяки: в Жезказгане расследуют инцидент в детском саду

Сегодня, 12:20
Фото: https://t.me/kopsozkz

В городских пабликах и социальных сетях Жезказгана появилась информация о том, что трёхлетний мальчик после посещения детского сада "Балауса" вернулся домой с синяками и следами укусов на теле, передает BAQ.KZ.

По словам родственников, сотрудники учреждения сообщили, что ребёнок не плакал, поэтому причин для беспокойства не увидели. При этом семья отмечает, что мальчик не разговаривает и почти не издаёт звуков из-за особенностей развития. Родные также заявили, что подобный случай происходил ранее, а записи с камер видеонаблюдения в детском саду им не предоставили.

На публикации отреагировали в Департаменте полиции Улытауской области. Как сообщили в ведомстве, по факту произошедшего начато расследование.

"По данной видеозаписи проведена проверка. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Стоит отметить, ранее заявлений от родителей ребёнка в органы внутренних дел не поступало.", — сообщили в Департаменте.

