Следы укусов и синяки: в Жезказгане расследуют инцидент в детском саду
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В городских пабликах и социальных сетях Жезказгана появилась информация о том, что трёхлетний мальчик после посещения детского сада "Балауса" вернулся домой с синяками и следами укусов на теле, передает BAQ.KZ.
По словам родственников, сотрудники учреждения сообщили, что ребёнок не плакал, поэтому причин для беспокойства не увидели. При этом семья отмечает, что мальчик не разговаривает и почти не издаёт звуков из-за особенностей развития. Родные также заявили, что подобный случай происходил ранее, а записи с камер видеонаблюдения в детском саду им не предоставили.
На публикации отреагировали в Департаменте полиции Улытауской области. Как сообщили в ведомстве, по факту произошедшего начато расследование.
"По данной видеозаписи проведена проверка. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Стоит отметить, ранее заявлений от родителей ребёнка в органы внутренних дел не поступало.", — сообщили в Департаменте.
Самое читаемое